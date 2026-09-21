Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
4
Диаметр соединения, дюйм
3/4
Габариты
100x320x380 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
4х0.02х0.02
Вес, г.
810
Описание товара Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890)
Подводка для газа VRT из нержавеющей стали сильфонного типа применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию. Номинальное рабочее давление: 16 бар. Давление на разрыв: более 60 бар. Диапазон рабочих температур: -20°С…+140°С. Материал рукава: нержавеющая сталь AISI304. Материал метизов (гайка, штуцер, вставка): никелированная сталь.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
4
Диаметр соединения, дюйм
3/4
Габариты
100x320x380 мм
Страна производитель
Россия
Подводка для газа VRT из нержавеющей стали сильфонного типа применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию. Номинальное рабочее давление: 16 бар. Давление на разрыв: более 60 бар. Диапазон рабочих температур: -20°С…+140°С. Материал рукава: нержавеющая сталь AISI304. Материал метизов (гайка, штуцер, вставка): никелированная сталь.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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