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Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890) купить с доставкой в Москве
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Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890)

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Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 1
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 2
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 3
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 4
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 5
Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 1
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 2
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 3
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 4
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 5
  • Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4&quot; 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689123
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
4
Диаметр соединения, дюйм
3/4
Габариты
100x320x380 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
4х0.02х0.02
Вес, г.
810

Описание товара Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890)

Подводка для газа VRT из нержавеющей стали сильфонного типа применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию. Номинальное рабочее давление: 16 бар. Давление на разрыв: более 60 бар. Диапазон рабочих температур: -20°С…+140°С. Материал рукава: нержавеющая сталь AISI304. Материал метизов (гайка, штуцер, вставка): никелированная сталь.

Отзывы о товаре Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
сильфонная подводка
Цвет
хром
Комплектация
подводка, упаковка
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
4
Диаметр соединения, дюйм
3/4
Габариты
100x320x380 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Подводка для газа VRT из нержавеющей стали сильфонного типа применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию. Номинальное рабочее давление: 16 бар. Давление на разрыв: более 60 бар. Диапазон рабочих температур: -20°С…+140°С. Материал рукава: нержавеющая сталь AISI304. Материал метизов (гайка, штуцер, вставка): никелированная сталь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сильфонная подводка д/газа MIXLINE VRT 3/4" 4,0 вн/нар VRT (538890) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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