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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) купить с доставкой в Москве
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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766)

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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 1
Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 2
Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 3
Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 1
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 2
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 3
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689102
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Комплектация
Пара (2 шт.) в блистере
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
Шток 8х24 мм (шлицевой) совместим с большинством двухрычажных смесителей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
160

Описание товара Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766)

Кран-букса является важной внутренней деталью двуручкового смесителя. Благодаря работе этого элемента обеспечиваются подача, перекрытие воды и регулировка напора.



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Отзывы о товаре Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Комплектация
Пара (2 шт.) в блистере
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
Шток 8х24 мм (шлицевой) совместим с большинством двухрычажных смесителей
Страна производитель
Китай
Описание
Кран-букса является важной внутренней деталью двуручкового смесителя. Благодаря работе этого элемента обеспечиваются подача, перекрытие воды и регулировка напора.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML07 (блистер) MIXLINE пара (526766) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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