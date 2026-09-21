Top.Mail.Ru
Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689100
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
резьбовой тип присоединения, условный диаметр 25 мм, номинальное давление 30 бар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
430

Описание товара Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1)

Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1) — надежный запорный элемент из латуни с никелированным покрытием, предназначенный для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления. Обеспечивает герметичность при давлении до 30 бар, удобен в эксплуатации благодаря рукоятке-бабочке. Идеален для монтажа водопроводных систем



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные

Отзывы о товаре Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
резьбовой тип присоединения, условный диаметр 25 мм, номинальное давление 30 бар
Страна производитель
Китай
Описание
Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1) — надежный запорный элемент из латуни с никелированным покрытием, предназначенный для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления. Обеспечивает герметичность при давлении до 30 бар, удобен в эксплуатации благодаря рукоятке-бабочке. Идеален для монтажа водопроводных систем


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кран шаровой с американкой RM-L 1 никелированный бабочка Ду25 Ру30 (НК 11Б27п1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...