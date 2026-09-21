Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/2 муфтовый ручка Ду40 Ру30 (11Б27п1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689090
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Длина, м
8.6
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
резьбовое соединение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
740
Описание товара Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/2 муфтовый ручка Ду40 Ру30 (11Б27п1)
Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/2 муфтовый с ручкой Ду40 Ру30 (11Б27п1) предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления. Он изготовлен из прочных материалов и рассчитан на высокое рабочее давление. Кран отличается простотой управления и надежностью в эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Длина, м
8.6
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
резьбовое соединение
Страна производитель
Китай
Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/2 муфтовый с ручкой Ду40 Ру30 (11Б27п1) предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления. Он изготовлен из прочных материалов и рассчитан на высокое рабочее давление. Кран отличается простотой управления и надежностью в эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/2 муфтовый ручка Ду40 Ру30 (11Б27п1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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