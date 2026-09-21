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Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) купить с доставкой в Москве
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Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15)

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Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 1
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 2
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 3
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 4
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 5
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 6
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 7
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 8
Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 1
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 2
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 3
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 4
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 5
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 6
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 7
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 8
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689089
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16
Длина, м
4.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
кран для одной воды в сборе, декоративная шайба, гайка крепления, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
410

Описание товара Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15)

Кран для одного контура воды Профсан ПСМ серия КОМПЛЕКТАЦИЯ тип ГОСТ Кр-ЦБА PSM-104-15 используется для получения на выходе воды одной температуры.Смеситель удобно использовать на строительной площадке, производстве или на даче там, где нет горячей воды. Кран для холодной воды просто незаменим в местах с отсутствием горячего водоснабжения, или когда подаётся вода с заранее заданной температурой.



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Отзывы о товаре Кран для холодной воды ПРОФСАН КОМПЛЕКТАЦИЯ (PSM-104-15)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16
Длина, м
4.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
кран для одной воды в сборе, декоративная шайба, гайка крепления, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Кран для одного контура воды Профсан ПСМ серия КОМПЛЕКТАЦИЯ тип ГОСТ Кр-ЦБА PSM-104-15 используется для получения на выходе воды одной температуры.Смеситель удобно использовать на строительной площадке, производстве или на даче там, где нет горячей воды. Кран для холодной воды просто незаменим в местах с отсутствием горячего водоснабжения, или когда подаётся вода с заранее заданной температурой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
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