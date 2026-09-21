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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-IMK купить с доставкой в Москве
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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-IMK

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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-IMK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689082
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Характеристики

Бренд
псм
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
15
Ширина, см
11
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы с маховиками
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
квадрат 7х7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
320

Описание товара Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-IMK

Комплект кран-буксы ПСМ 1/2 с маховиками типа Крест, металл ПСМ RK-IMK, предназначен для двухвентильных смесителей. Включает в себя две кран-буксы и два металлических маховика, подходящие для импортных моделей.



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Отзывы о товаре Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-IMK




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
псм
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
15
Ширина, см
11
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы с маховиками
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
квадрат 7х7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект кран-буксы ПСМ 1/2 с маховиками типа Крест, металл ПСМ RK-IMK, предназначен для двухвентильных смесителей. Включает в себя две кран-буксы и два металлических маховика, подходящие для импортных моделей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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