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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK купить с доставкой в Москве
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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK

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Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 1
Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 2
Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 3
Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
  • Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 1
  • Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 2
  • Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 3
  • Комплект кран-буксы ПСМ 1/2&quot; с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689081
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Характеристики

Бренд
псм
Тип товара
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
130x150x50
Габаритные размеры), см
13.0х15.0х5.0
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы 1/2 с резьбой, два маховика типа крест, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Термостат
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
квадрат 7х7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
270

Описание товара Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK

Комплект кран-буксы ПСМ RK-75IMK предназначен для двухвентильных смесителей. Включает две кран-буксы с резьбой 1/2 и два металлических маховика типа Крест. Подходит для импортных смесителей с квадратным штоком 7х7 мм.



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Отзывы о товаре Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK




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Характеристики
Бренд
псм
Тип товара
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
130x150x50
Габаритные размеры), см
13.0х15.0х5.0
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы 1/2 с резьбой, два маховика типа крест, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Развернуть
Термостат
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
квадрат 7х7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект кран-буксы ПСМ RK-75IMK предназначен для двухвентильных смесителей. Включает две кран-буксы с резьбой 1/2 и два металлических маховика типа Крест. Подходит для импортных смесителей с квадратным штоком 7х7 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект кран-буксы ПСМ 1/2" с маховиками (Крест-75) металл ПСМ RK-75IMK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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