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Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) купить с доставкой в Москве
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Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР)

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Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 1
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 2
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 3
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 4
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клапан запорный
Цвет
золотой
  • Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 1
  • Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 2
  • Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 3
  • Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 4
  • Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689076
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Характеристики

Бренд
RM
Тип товара
Клапан запорный
Высота, см
7
Длина, м
10
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
430

Описание товара Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР)

Краны шаровые RM (Россия), произведены из латуни в соответствии со стандартами ГОСТ. Испытания в НИИсантехники показали устойчивую работу кранов при максимально критических нагрузках

Отзывы о товаре Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР)




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Характеристики
Бренд
RM
Тип товара
Клапан запорный
Высота, см
7
Длина, м
10
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Краны шаровые RM (Россия), произведены из латуни в соответствии со стандартами ГОСТ. Испытания в НИИсантехники показали устойчивую работу кранов при максимально критических нагрузках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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