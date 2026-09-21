Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клапан запорный
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689076
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клапан запорный
Высота, см
7
Длина, м
10
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
430
Описание товара Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР)
Краны шаровые RM (Россия), произведены из латуни в соответствии со стандартами ГОСТ. Испытания в НИИсантехники показали устойчивую работу кранов при максимально критических нагрузках
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Бренд
Тип товара
Клапан запорный
Высота, см
7
Длина, м
10
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Краны шаровые RM (Россия), произведены из латуни в соответствии со стандартами ГОСТ. Испытания в НИИсантехники показали устойчивую работу кранов при максимально критических нагрузках
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клапан (вентиль) запорный муфтовый Ду25 Ру16 (RM 1 ВР-ВР) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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