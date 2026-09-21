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Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130)

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Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 1
Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 2
Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 3
Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 1
  • Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 2
  • Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 3
  • Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688866
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
32
Ориентация
правая
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
112x32x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Высота, см
112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.37х0.34
Вес, кг.
30.6

Описание товара Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130)

Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130)

Отзывы о товаре Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
32
Ориентация
правая
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
112x32x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Высота, см
112
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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