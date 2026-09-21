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Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127)

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Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 1
Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 2
Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 3
Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 3
  • Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688862
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
25
Длина, м
35
Ориентация
правая
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
75x25x35
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x250x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х37х27
Вес, кг.
16.2

Описание товара Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127)

шкаф навесной runo ницца 35 темное дерево белый правый, изготовленный из мдф с эмалевым покрытием фасада.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Ницца 35 темное дерево белый правый (00-00002127)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
25
Длина, м
35
Ориентация
правая
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
75x25x35
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x250x350
Страна производитель
Китай
Описание
шкаф навесной runo ницца 35 темное дерево белый правый, изготовленный из мдф с эмалевым покрытием фасада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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