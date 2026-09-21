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Шкаф навесной MIXLINE "Лайн-80" правый с подсветкой (800*700*146) (553018) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной MIXLINE "Лайн-80" правый с подсветкой (800*700*146) (553018)

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Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 1
Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 2
Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 1
  • Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 2
  • Шкаф навесной MIXLINE &quot;Лайн-80&quot; правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688856
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
83х73х18
Вес, кг.
17

Описание товара Шкаф навесной MIXLINE "Лайн-80" правый с подсветкой (800*700*146) (553018)

навесной шкаф для ванной комнаты с подсветкой.

Отзывы о товаре Шкаф навесной MIXLINE "Лайн-80" правый с подсветкой (800*700*146) (553018)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
навесной шкаф для ванной комнаты с подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной MIXLINE "Лайн-80" правый с подсветкой (800*700*146) (553018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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