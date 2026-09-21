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Тумба для ванной MIXLINE "АлАн-60" белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) купить с доставкой в Москве
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Тумба для ванной MIXLINE "АлАн-60" белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983)

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Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 1
Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 2
Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 3
Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 1
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 2
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 3
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;АлАн-60&quot; белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688809
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Глубина, см
29.6
Длина, м
59
Габаритные размеры), см
69х59х29.6
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Габариты (ВxГxШ), мм
690х590х296
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х62х30
Вес, кг.
17

Описание товара Тумба для ванной MIXLINE "АлАн-60" белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983)

тумба для ванной mixline алан-60 белая с двумя створками под раковину уют-60. изготовлена из лдсп. ширина 59 см, глубина 29.6 см.

Отзывы о товаре Тумба для ванной MIXLINE "АлАн-60" белый 2 створки под раковину Уют-60 (554983)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Глубина, см
29.6
Длина, м
59
Габаритные размеры), см
69х59х29.6
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Габариты (ВxГxШ), мм
690х590х296
Страна производитель
Китай
Описание
тумба для ванной mixline алан-60 белая с двумя створками под раковину уют-60. изготовлена из лдсп. ширина 59 см, глубина 29.6 см.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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