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Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) купить с доставкой в Москве
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Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154)

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Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 1
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 2
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 3
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 4
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 5
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 6
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 7
Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 1
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 2
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 3
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 4
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 5
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 6
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 7
  • Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688789
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
30.9
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
45.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х33
Вес, кг.
13.16

Описание товара Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154)

Тумба под раковину RUNO Эрика - современный и стильный дизайн в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину Эрика (напольная), выполненная в белом цвете с глянцевым покрытием, инкрустированная квадратной фрезеровкой на фасадах, превосходно украсит как классический, так и современный интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную комнату оснащена двумя распашными дверцами и одной встроенной полкой. В комплект тумбы входят 2 ручки, петли (верхние с доводчиком, нижние без доводчика), 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. К тумбе для ванной комнаты подходит раковина из сантехнического фарфора ТМ ROSA Элеганс 50. Размеры раковины: ширина 50 см, глубина 40.5 см, высота 17 см. Мебель для ванной комнаты RUNO - красота и практичность в мелочах! Цвет товара на мониторе может отличаться от реальных цветов, это зависит от настроек цветового профиля и разрешения Вашего монитора или мобильного устройства.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
30.9
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
45.6
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO Эрика - современный и стильный дизайн в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину Эрика (напольная), выполненная в белом цвете с глянцевым покрытием, инкрустированная квадратной фрезеровкой на фасадах, превосходно украсит как классический, так и современный интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную комнату оснащена двумя распашными дверцами и одной встроенной полкой. В комплект тумбы входят 2 ручки, петли (верхние с доводчиком, нижние без доводчика), 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. К тумбе для ванной комнаты подходит раковина из сантехнического фарфора ТМ ROSA Элеганс 50. Размеры раковины: ширина 50 см, глубина 40.5 см, высота 17 см. Мебель для ванной комнаты RUNO - красота и практичность в мелочах! Цвет товара на мониторе может отличаться от реальных цветов, это зависит от настроек цветового профиля и разрешения Вашего монитора или мобильного устройства.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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