Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160)
Тумба под раковину RUNO Парма - сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты, выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба Парма (напольная) предусматривает установку стиральной машины (60х45х85см) под крылом умывальника. Тумба в ванную оснащена двумя распашными дверцами. В комплект тумбе входят петли со встроенным доводчиком (верхняя петля с доводчиком, нижняя без доводчика, 2 декоративные и 2 пластиковые ножки. К тумбе подходит раковина из литьевого мрамора Gamma 120 (1200482142 мм) с левым или правым крылом, как дополнительное крепление в комплект раковины входит кронштейн. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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