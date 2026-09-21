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Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) купить с доставкой в Москве
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Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083)

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Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 1
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 2
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 3
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 4
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 5
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 6
Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 1
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 2
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 3
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 4
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 5
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 6
  • Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688784
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
58
Длина, м
45.2
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х60х47
Вес, кг.
26.1

Описание товара Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083)

Тумба под раковину RUNO Палермо (подвесная) — это стильное сочетание классики и модных тенденций в оформлении ванной комнаты. Тумба в ванную оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Ручки тумбы интегрированные, напоминающие небольшую волну. В комплекте входят навесы для крепления к стене (ответный крепёж тумба-стена, в комплект не входит приобретается отдельно). К тумбе подходит накладная керамическая раковина Teffy 70 (709х463 мм). Раковина глубиной 20 см. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Тумба Runo Палермо 70 подвесная под умывальник Teffy 70 (00-00004083)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
58
Длина, м
45.2
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO Палермо (подвесная) — это стильное сочетание классики и модных тенденций в оформлении ванной комнаты. Тумба в ванную оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Ручки тумбы интегрированные, напоминающие небольшую волну. В комплекте входят навесы для крепления к стене (ответный крепёж тумба-стена, в комплект не входит приобретается отдельно). К тумбе подходит накладная керамическая раковина Teffy 70 (709х463 мм). Раковина глубиной 20 см. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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