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Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) купить с доставкой в Москве
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Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369)

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Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 1
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 2
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 3
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 4
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 5
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 6
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 7
Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 1
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 2
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 3
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 4
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 5
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 6
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 7
  • Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688775
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
50
Длина, м
30.1
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
серый
Ширина, см
59.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х52х32
Вес, кг.
10.3

Описание товара Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369)

Тумба под раковину для ванной RUNO лада - модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Коллекция мебели лада выполнена в трёх цветах - классическом белом, в стильных и модных цветах - графит и крафтовый дуб. Тумба под раковину оснащена двумя распашными дверцами, каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика. К тумбе подходит керамическая раковина Уют 60 (615470 мм). Раковина глубиной 18 см. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
50
Длина, м
30.1
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
серый
Ширина, см
59.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину для ванной RUNO лада - модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Коллекция мебели лада выполнена в трёх цветах - классическом белом, в стильных и модных цветах - графит и крафтовый дуб. Тумба под раковину оснащена двумя распашными дверцами, каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика. К тумбе подходит керамическая раковина Уют 60 (615470 мм). Раковина глубиной 18 см. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба Runo Лада 60 подвесная графит под умывальник Уют 60 (00-00001369) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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