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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786) купить с доставкой в Москве
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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786)

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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 1
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 2
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 3
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 1
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 2
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 3
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551786) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 895 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688725
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, шланг (1,5 м), держатель, гигиеническая лейка с кнопкой.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использования не только для гигиенического душа, но и как дополнительного источника воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х7
Вес, кг.
1.55

Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786)

Смеситель с гигиеническим душем MIXLINE — функциональное решение для современного санузла. Скрытый монтаж и лаконичный хромированный корпус из латуни создают аккуратный и стильный вид. Однорычажное управление обеспечивает лёгкую и точную настройку температуры и напора воды. Керамический картридж гарантирует плавную работу и долгий срок службы. Встроенная конструкция максимально экономит место, а держатель для душа и ручная лейка уже входят в комплект — сразу всё необходимое для комфортных процедур.



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, шланг (1,5 м), держатель, гигиеническая лейка с кнопкой.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использования не только для гигиенического душа, но и как дополнительного источника воды
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель с гигиеническим душем MIXLINE — функциональное решение для современного санузла. Скрытый монтаж и лаконичный хромированный корпус из латуни создают аккуратный и стильный вид. Однорычажное управление обеспечивает лёгкую и точную настройку температуры и напора воды. Керамический картридж гарантирует плавную работу и долгий срок службы. Встроенная конструкция максимально экономит место, а держатель для душа и ручная лейка уже входят в комплект — сразу всё необходимое для комфортных процедур.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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