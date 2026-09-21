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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274)

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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
224
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 &quot;Stainless&quot; высокий излив нерж. (552274) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 225 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688690
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы (точный состав комплекта уточняйте у продавца).
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
224
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
устойчивость к коррозии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.03

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274)

Смеситель для раковины MIXLINE сразу обращает на себя внимание стильным хромированным покрытием — он гармонично впишется в любой современный интерьер ванной. Благодаря однорычажному управлению пользоваться им невероятно удобно: нужная температура и напор воды регулируются одним движением. Монтаж на раковину не требует усилий, а для установки понадобится всего одно отверстие. Высота излива 224 мм даёт хороший запас пространства для комфортного мытья рук и небольших предметов, а длина излива 113 мм — оптимальное сочетание, чтобы вода попадала точно в чашу, обеспечивая чистоту вокруг. Корпус из нержавеющей стали сочетает долговечность и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор делает поток мягким и экономичным. За надёжную работу отвечает износостойкий керамический картридж, который обеспечивает плавное и точное переключение без протечек.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы (точный состав комплекта уточняйте у продавца).
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
224
Длина излива
113
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
устойчивость к коррозии
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины MIXLINE сразу обращает на себя внимание стильным хромированным покрытием — он гармонично впишется в любой современный интерьер ванной. Благодаря однорычажному управлению пользоваться им невероятно удобно: нужная температура и напор воды регулируются одним движением. Монтаж на раковину не требует усилий, а для установки понадобится всего одно отверстие. Высота излива 224 мм даёт хороший запас пространства для комфортного мытья рук и небольших предметов, а длина излива 113 мм — оптимальное сочетание, чтобы вода попадала точно в чашу, обеспечивая чистоту вокруг. Корпус из нержавеющей стали сочетает долговечность и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор делает поток мягким и экономичным. За надёжную работу отвечает износостойкий керамический картридж, который обеспечивает плавное и точное переключение без протечек.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


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