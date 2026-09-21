Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-042 "Stainless" высокий излив нерж. (552274)
Смеситель для раковины MIXLINE сразу обращает на себя внимание стильным хромированным покрытием — он гармонично впишется в любой современный интерьер ванной. Благодаря однорычажному управлению пользоваться им невероятно удобно: нужная температура и напор воды регулируются одним движением. Монтаж на раковину не требует усилий, а для установки понадобится всего одно отверстие. Высота излива 224 мм даёт хороший запас пространства для комфортного мытья рук и небольших предметов, а длина излива 113 мм — оптимальное сочетание, чтобы вода попадала точно в чашу, обеспечивая чистоту вокруг. Корпус из нержавеющей стали сочетает долговечность и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор делает поток мягким и экономичным. За надёжную работу отвечает износостойкий керамический картридж, который обеспечивает плавное и точное переключение без протечек.
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