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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)

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Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 3
Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
102
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 3
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 &quot;Stainless&quot; нерж. (552273) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 545 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688689
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий тип подводки (стандарт 1/2?)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
840

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)

Смеситель для раковины MIXLINE — это идеальное сочетание стильного дизайна и практичности. Корпус из латуни с изысканным сатиновым покрытием не только выглядит современно, но и легко впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает использование простым и удобным — одним движением вы настраиваете напор и температуру воды. Модель оснащена поворотным изливом высотой 102 мм и длиной 112 мм, что особенно удобно для повседневных дел: не брызжет, не мешает, позволяет легко мыть даже крупные предметы. Керамический картридж гарантирует долгий срок службы и плавную работу механизма. Один монтажный отверстие и аэратор в комплекте значительно упрощают установку и эксплуатацию. MIXLINE — для тех, кто ценит сочетание надежности, эргономики и современного стиля.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Длина излива
112
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий тип подводки (стандарт 1/2?)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины MIXLINE — это идеальное сочетание стильного дизайна и практичности. Корпус из латуни с изысканным сатиновым покрытием не только выглядит современно, но и легко впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает использование простым и удобным — одним движением вы настраиваете напор и температуру воды. Модель оснащена поворотным изливом высотой 102 мм и длиной 112 мм, что особенно удобно для повседневных дел: не брызжет, не мешает, позволяет легко мыть даже крупные предметы. Керамический картридж гарантирует долгий срок службы и плавную работу механизма. Один монтажный отверстие и аэратор в комплекте значительно упрощают установку и эксплуатацию. MIXLINE — для тех, кто ценит сочетание надежности, эргономики и современного стиля.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Доставка
Отзывы


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