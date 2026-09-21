Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)
Смеситель для раковины MIXLINE — это идеальное сочетание стильного дизайна и практичности. Корпус из латуни с изысканным сатиновым покрытием не только выглядит современно, но и легко впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает использование простым и удобным — одним движением вы настраиваете напор и температуру воды. Модель оснащена поворотным изливом высотой 102 мм и длиной 112 мм, что особенно удобно для повседневных дел: не брызжет, не мешает, позволяет легко мыть даже крупные предметы. Керамический картридж гарантирует долгий срок службы и плавную работу механизма. Один монтажный отверстие и аэратор в комплекте значительно упрощают установку и эксплуатацию. MIXLINE — для тех, кто ценит сочетание надежности, эргономики и современного стиля.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07100, хром
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE MLSS32-04 "Stainless" нерж. (552273)