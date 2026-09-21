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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771)

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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
225
Длина излива
216
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 &quot;Comfort&quot; высокий излив (550771) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 595 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688686
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
216
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
ресурс картриджа — не менее 150 000–200 000 циклов «открытия?закрытия»
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х32
Вес, кг.
1.97

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771)

Смеситель для раковины MIXLINE — выбор для тех, кто ценит удобство и современный стиль. Однорычажное управление позволяет быстро настраивать температуру и напор, а поворотный излив с высотой 225 мм и длиной 216 мм обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря хромированному покрытию изделие смотрится элегантно и легко впишется в любой интерьер. Корпус из латуни гарантирует долгий срок службы, а керамический картридж внутри отвечает за надёжную работу без капризов. Аэратор уже идёт в комплекте — вода мягкая и без брызг. Монтаж осуществляется на раковину в одно отверстие: просто, быстро, аккуратно.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
216
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
ресурс картриджа — не менее 150 000–200 000 циклов «открытия?закрытия»
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины MIXLINE — выбор для тех, кто ценит удобство и современный стиль. Однорычажное управление позволяет быстро настраивать температуру и напор, а поворотный излив с высотой 225 мм и длиной 216 мм обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря хромированному покрытию изделие смотрится элегантно и легко впишется в любой интерьер. Корпус из латуни гарантирует долгий срок службы, а керамический картридж внутри отвечает за надёжную работу без капризов. Аэратор уже идёт в комплекте — вода мягкая и без брызг. Монтаж осуществляется на раковину в одно отверстие: просто, быстро, аккуратно.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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