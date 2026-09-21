Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 "Real" высокий излив (550756) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 "Real" высокий излив (550756)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 3
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 4
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
207
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 3
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 4
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 &quot;Real&quot; высокий излив (550756) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688682
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
207
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х37х32
Вес, кг.
1.87

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 "Real" высокий излив (550756)

Смеситель для умывальника MIXLINE 35k высокий излив ML25-042 550756 изготовлен из латуни, что обеспечивает его прочность. Прост в обслуживании и надежен в использовании. Поставляется в фирменной коробке с ложементом из поролона. Отличным решением дизайна кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 "Real" высокий излив (550756)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
207
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника MIXLINE 35k высокий излив ML25-042 550756 изготовлен из латуни, что обеспечивает его прочность. Прост в обслуживании и надежен в использовании. Поставляется в фирменной коробке с ложементом из поролона. Отличным решением дизайна кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML25-042 "Real" высокий излив (550756) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...