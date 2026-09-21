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Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739)

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Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 1
Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 2
Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
226
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 1
  • Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 2
  • Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 &quot;Elegant&quot; высокий излив (550739) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688674
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, аэратор, инструкция и гарантийный талон.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
226
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка в комплекте для удобства монтажа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х32
Вес, кг.
1.89

Описание товара Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739)

Смеситель для раковины MIXLINE — сочетание современного стиля и практичности. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а сверкающее хромовое покрытие прекрасно впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает регулировку воды максимально удобной: одной рукой — и всё готово! Керамический картридж обеспечивает плавное открытие, защищая от подтеков. Высокий излив в 226 мм удобно использовать даже с крупной посудой, а длина излива 172 мм позволит воде точно попадать в центр раковины. Установка быстрая — требуется всего одно отверстие. В комплекте уже есть аэратор, который делает струю мягче и бережёт расход воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, аэратор, инструкция и гарантийный талон.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
226
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
гибкая подводка в комплекте для удобства монтажа
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины MIXLINE — сочетание современного стиля и практичности. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а сверкающее хромовое покрытие прекрасно впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает регулировку воды максимально удобной: одной рукой — и всё готово! Керамический картридж обеспечивает плавное открытие, защищая от подтеков. Высокий излив в 226 мм удобно использовать даже с крупной посудой, а длина излива 172 мм позволит воде точно попадать в центр раковины. Установка быстрая — требуется всего одно отверстие. В комплекте уже есть аэратор, который делает струю мягче и бережёт расход воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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