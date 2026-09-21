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Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776)

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Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 1
Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 2
Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
121
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 1
  • Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 2
  • Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 &quot;Classic&quot; (550776) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 335 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688671
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция, упаковка (фирменная коробка с поролоновым ложементом).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
121
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х38х23
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776)

Смеситель для кухни MIXLINE — компактное и функциональное решение для современных интерьеров. Благодаря высоте излива 121 мм и длине 118 мм он удобен для повседневных задач на стандартной кухонной раковине. Классическая вентильная система управления обеспечивает плавную и точную настройку воды. Хромированная поверхность придаёт стильный блеск и легко очищается. Латунный корпус гарантирует надёжность и долговечность, а керамический картридж в запорном клапане защищает от протечек и обеспечивает долгую службу. Установка проста — требуется всего одно монтажное отверстие, а в комплекте предусмотрен аэратор для экономии воды и мягкой струи.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция, упаковка (фирменная коробка с поролоновым ложементом).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
121
Длина излива
118
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
гибкая подводка в комплекте
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — компактное и функциональное решение для современных интерьеров. Благодаря высоте излива 121 мм и длине 118 мм он удобен для повседневных задач на стандартной кухонной раковине. Классическая вентильная система управления обеспечивает плавную и точную настройку воды. Хромированная поверхность придаёт стильный блеск и легко очищается. Латунный корпус гарантирует надёжность и долговечность, а керамический картридж в запорном клапане защищает от протечек и обеспечивает долгую службу. Установка проста — требуется всего одно монтажное отверстие, а в комплекте предусмотрен аэратор для экономии воды и мягкой струи.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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