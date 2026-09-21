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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-W222) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-W222)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-W222)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688670
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х3
Вес, г.
370

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-W222)

Смеситель для кухонной мойки Savol S-SL-W222 предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет белый цвет. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Установка осуществляется на столешницу, что упрощает монтаж и эксплуатацию.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-W222)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol S-SL-W222 предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет белый цвет. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Установка осуществляется на столешницу, что упрощает монтаж и эксплуатацию.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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