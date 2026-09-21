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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-C222) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-C222)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-C222)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688667
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, под фильтр питьевой воды, с аэратором, современный стиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х3
Вес, г.
370

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-C222)

Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol S-SL-C222 предназначен для установки на кухонную мойку. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет золотистое матовое покрытие. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Он идеально подходит для использования с фильтрами питьевой воды, обеспечивая чистую и безопасную воду для питья.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-SL-C222)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, под фильтр питьевой воды, с аэратором, современный стиль
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol S-SL-C222 предназначен для установки на кухонную мойку. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет золотистое матовое покрытие. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Он идеально подходит для использования с фильтрами питьевой воды, обеспечивая чистую и безопасную воду для питья.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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