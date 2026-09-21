Top.Mail.Ru
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
311
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.7
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
337x250x50
Габаритные размеры), см
33.7х25х5
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
311
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
под фильтр, с аэратором, с изливом.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х6
Вес, кг.
2.39

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0962C предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и комфортное использование. Смеситель имеет современный дизайн и подходит для кухонь среднего класса.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.7
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
337x250x50
Габаритные размеры), см
33.7х25х5
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
311
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
под фильтр, с аэратором, с изливом.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0962C предназначен для установки под фильтр питьевой воды. Он изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и комфортное использование. Смеситель имеет современный дизайн и подходит для кухонь среднего класса.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0962C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...