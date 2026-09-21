Top.Mail.Ru
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688648
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
под фильтр, с аэратором, с изливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х14
Вес, кг.
2.39

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q)

Смеситель Fmark FS0862Q предназначен для кухонных моек с возможностью подключения к системе фильтрации питьевой воды. Модель с поворотным изливом длиной 242 мм и высотой 312 мм обеспечивает удобный доступ к воде. Оснащен керамическим картриджем для плавного управления напором, матовым покрытием в цвете «оружейная сталь» и гибкой подводкой. Подходит для монтажа на раковину или столешницу через одно отверстие, поставляется в комплекте с необходимыми элементами крепления. Гарантия производителя — 5 лет



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
под фильтр, с аэратором, с изливом
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS0862Q предназначен для кухонных моек с возможностью подключения к системе фильтрации питьевой воды. Модель с поворотным изливом длиной 242 мм и высотой 312 мм обеспечивает удобный доступ к воде. Оснащен керамическим картриджем для плавного управления напором, матовым покрытием в цвете «оружейная сталь» и гибкой подводкой. Подходит для монтажа на раковину или столешницу через одно отверстие, поставляется в комплекте с необходимыми элементами крепления. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...