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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688643
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку, гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х6
Вес, кг.
3.07

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C)

Смеситель для раковины с подключением к фильтру очищенной воды изготовлен из качественной нержавеющей стали. Аэратор в сантехническом изделии позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение. Поворотный излив с каналом для фильтрованной воды. Гибкий смеситель на кухню с длинным изливом монтируется при помощи удобного крепежа на гайке в одно отверстие на раковину, на столешницу или на кухонную мойку.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0762C)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку, гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины с подключением к фильтру очищенной воды изготовлен из качественной нержавеющей стали. Аэратор в сантехническом изделии позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение. Поворотный излив с каналом для фильтрованной воды. Гибкий смеситель на кухню с длинным изливом монтируется при помощи удобного крепежа на гайке в одно отверстие на раковину, на столешницу или на кухонную мойку.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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