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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688641
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
440x60x250
Габаритные размеры), см
44x6x25
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, аэратор, гибкая подводка
Цвет
белый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х6
Вес, кг.
2.62

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02)

Смеситель Fmark FS0662-Q02 для кухонной мойки с подключением к фильтру питьевой воды. Модель с гибким изливом и матовым покрытием из нержавеющей стали, предназначена для установки на столешницу или мойку. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку напора, а эргономичный дизайн сочетает функциональность и современный стиль. В комплекте крепление, аэратор и гибкая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-Q02)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
440x60x250
Габаритные размеры), см
44x6x25
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, аэратор, гибкая подводка
Цвет
белый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS0662-Q02 для кухонной мойки с подключением к фильтру питьевой воды. Модель с гибким изливом и матовым покрытием из нержавеющей стали, предназначена для установки на столешницу или мойку. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку напора, а эргономичный дизайн сочетает функциональность и современный стиль. В комплекте крепление, аэратор и гибкая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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