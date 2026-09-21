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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829)

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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 2
Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
257
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 2
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688602
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
33.6
Длина, м
27.9
Габариты (ВxГxШ), мм
336x279x115
Габаритные размеры), см
33.6x27.9x11.5
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
257
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
округлая форма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х30
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829)

Смеситель для кухни Haiba HB43829 с подключением фильтра воды. Выполненный из высококачественной латуни, он обеспечивает прочность и долговечность использования. Керамический картридж обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды, а рычажное управление - удобство и простоту использования.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43829)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
33.6
Длина, м
27.9
Габариты (ВxГxШ), мм
336x279x115
Габаритные размеры), см
33.6x27.9x11.5
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
257
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
округлая форма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB43829 с подключением фильтра воды. Выполненный из высококачественной латуни, он обеспечивает прочность и долговечность использования. Керамический картридж обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды, а рычажное управление - удобство и простоту использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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