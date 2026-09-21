Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba оружейная сталь (HB43828-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688599
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x240x42
Габаритные размеры), см
37.0х24.0х4.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
подключение фильтра воды, поворотный излив, матовая поверхность, рычажное управление, аэратор для экономии воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х30
Вес, кг.
1.63
Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba оружейная сталь (HB43828-3)
Смеситель для кухни Haiba HB43828-3 выполнен из нержавеющей стали в оружейном цвете. Он предназначен для установки на мойку и оснащен рычажным управлением. Особенность смесителя — возможность подключения фильтра для воды, что делает его практичным и функциональным решением для кухни.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x240x42
Габаритные размеры), см
37.0х24.0х4.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
подключение фильтра воды, поворотный излив, матовая поверхность, рычажное управление, аэратор для экономии воды
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни Haiba HB43828-3 выполнен из нержавеющей стали в оружейном цвете. Он предназначен для установки на мойку и оснащен рычажным управлением. Особенность смесителя — возможность подключения фильтра для воды, что делает его практичным и функциональным решением для кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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