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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 "City White" гибкий излив боковая ручка (553223) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 "City White" гибкий излив боковая ручка (553223)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
199
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 &quot;City White&quot; гибкий излив боковая ручка (553223) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 015 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688473
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы.
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
199
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив для удобства использования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 "City White" гибкий излив боковая ручка (553223)

Смеситель для кухни MIXLINE — это стильное сочетание белого и хрома, которое сразу выделяет вашу кухню. Однорычажное управление делает использование максимально простым: вода нужной температуры одним движением. Монтаж на раковину с одним отверстием обеспечит аккуратный внешний вид, не перегружая пространство. Корпус из латуни — залог долговечности, а поворотный излив длиной 230 мм и высотой 199 мм дарит свободу движений у мойки. Установленный аэратор помогает экономить воду, а керамический картридж внутри служит гарантией плавной и надёжной работы каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 "City White" гибкий излив боковая ручка (553223)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы.
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
199
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив для удобства использования
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — это стильное сочетание белого и хрома, которое сразу выделяет вашу кухню. Однорычажное управление делает использование максимально простым: вода нужной температуры одним движением. Монтаж на раковину с одним отверстием обеспечит аккуратный внешний вид, не перегружая пространство. Корпус из латуни — залог долговечности, а поворотный излив длиной 230 мм и высотой 199 мм дарит свободу движений у мойки. Установленный аэратор помогает экономить воду, а керамический картридж внутри служит гарантией плавной и надёжной работы каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML33-108 "City White" гибкий излив боковая ручка (553223) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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