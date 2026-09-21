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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 "Round Black" высокий излив боковая ручка (550749) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 "Round Black" высокий излив боковая ручка (550749)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
270
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 &quot;Round Black&quot; высокий излив боковая ручка (550749) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688468
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
износостойкое покрытие, устойчивое к коррозии и внешним воздействиям
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х32
Вес, кг.
1.56

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 "Round Black" высокий излив боковая ручка (550749)

Смеситель для кухни MIXLINE с однорычажным управлением — воплощение стиля и удобства. Черное покрытие эффектно выделяет его на фоне классических решений, превращая обычную мойку в современную зону комфорта. Латунный корпус гарантирует долгий срок службы и устойчивость даже к интенсивному использованию. Высокий излив 270 мм с поворотной конструкцией — свобода для крупных кастрюль и посуды, никакой суеты на кухне. Длина излива 186 мм обеспечивает оптимальное пространство для мытья. Благодаря керамическому картриджу движение рычага всегда плавное, без капель и протечек. Встроенный аэратор делает поток мягче и экономичнее. Монтаж на раковину прост и не требует лишних отверстий — потребуется только одно. MIXLINE — выбор для тех, кто ценит минимализм, надежность и функциональность.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-032 "Round Black" высокий излив боковая ручка (550749)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
износостойкое покрытие, устойчивое к коррозии и внешним воздействиям
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE с однорычажным управлением — воплощение стиля и удобства. Черное покрытие эффектно выделяет его на фоне классических решений, превращая обычную мойку в современную зону комфорта. Латунный корпус гарантирует долгий срок службы и устойчивость даже к интенсивному использованию. Высокий излив 270 мм с поворотной конструкцией — свобода для крупных кастрюль и посуды, никакой суеты на кухне. Длина излива 186 мм обеспечивает оптимальное пространство для мытья. Благодаря керамическому картриджу движение рычага всегда плавное, без капель и протечек. Встроенный аэратор делает поток мягче и экономичнее. Монтаж на раковину прост и не требует лишних отверстий — потребуется только одно. MIXLINE — выбор для тех, кто ценит минимализм, надежность и функциональность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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