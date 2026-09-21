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Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 "Elegant" высокий излив боковая ручка (550742) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 "Elegant" высокий излив боковая ручка (550742)

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Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 1
Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 2
Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 3
Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
286
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 1
  • Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 2
  • Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 3
  • Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 &quot;Elegant&quot; высокий излив боковая ручка (550742) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 095 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688465
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
286
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
аэратор формирует насыщенную, но мягкую струю воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х32
Вес, кг.
1.59

Описание товара Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 "Elegant" высокий излив боковая ручка (550742)

Смеситель MIXLINE для кухни сочетает стиль и удобство в лаконичном хроме. Однорычажное управление позволяет регулировать напор и температуру воды одним движением — это экономит время каждый день. Устанавливается на раковину через одно отверстие, монтаж занимает минимум сил и не требует лишних деталей. Излив высотой 286 мм и длиной 186 мм — это комфорт для наполнения больших кастрюль и свобода движений при мытье посуды. Поворотный излив делает использование ещё удобнее. Латунный корпус гарантирует надёжность, а керамический картридж в запорном клапане — плавную работу и долговечность. Аэратор в комплекте обеспечит ровную струю без брызг и сбережёт расход воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 30k MIXLINE ML21-032 "Elegant" высокий излив боковая ручка (550742)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
286
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
аэратор формирует насыщенную, но мягкую струю воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает стиль и удобство в лаконичном хроме. Однорычажное управление позволяет регулировать напор и температуру воды одним движением — это экономит время каждый день. Устанавливается на раковину через одно отверстие, монтаж занимает минимум сил и не требует лишних деталей. Излив высотой 286 мм и длиной 186 мм — это комфорт для наполнения больших кастрюль и свобода движений при мытье посуды. Поворотный излив делает использование ещё удобнее. Латунный корпус гарантирует надёжность, а керамический картридж в запорном клапане — плавную работу и долговечность. Аэратор в комплекте обеспечит ровную струю без брызг и сбережёт расход воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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