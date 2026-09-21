Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737)
Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание стиля и практичности в одном устройстве. Однорычажное управление делает регулировку температуры и напора воды лёгкой и плавной — удобно даже одной рукой. Модель удобно монтируется на раковину через всего одно отверстие, позволяя сохранить аккуратный вид рабочей поверхности. Корпус из прочной латуни и хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный блеск. Высокий излив 247 мм и длина 186 мм обеспечивают свободу действий даже при мытье крупных кастрюль. В комплекте аэратор — для мягкой, экономичной струи воды. Керамический картридж отвечает за надёжное перекрытие воды без протечек.
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