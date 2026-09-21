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Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737)

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Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 1
Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 2
Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 3
Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
247
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 1
  • Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 2
  • Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 3
  • Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 &quot;Quadro&quot; высокий излив боковая ручка (550737) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688463
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель; гибкая подводка; комплект крепёжных элементов; технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
247
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х32
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737)

Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание стиля и практичности в одном устройстве. Однорычажное управление делает регулировку температуры и напора воды лёгкой и плавной — удобно даже одной рукой. Модель удобно монтируется на раковину через всего одно отверстие, позволяя сохранить аккуратный вид рабочей поверхности. Корпус из прочной латуни и хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный блеск. Высокий излив 247 мм и длина 186 мм обеспечивают свободу действий даже при мытье крупных кастрюль. В комплекте аэратор — для мягкой, экономичной струи воды. Керамический картридж отвечает за надёжное перекрытие воды без протечек.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 25k MIXLINE ML20-032 "Quadro" высокий излив боковая ручка (550737)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель; гибкая подводка; комплект крепёжных элементов; технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
247
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — сочетание стиля и практичности в одном устройстве. Однорычажное управление делает регулировку температуры и напора воды лёгкой и плавной — удобно даже одной рукой. Модель удобно монтируется на раковину через всего одно отверстие, позволяя сохранить аккуратный вид рабочей поверхности. Корпус из прочной латуни и хромированное покрытие гарантируют долгий срок службы и современный блеск. Высокий излив 247 мм и длина 186 мм обеспечивают свободу действий даже при мытье крупных кастрюль. В комплекте аэратор — для мягкой, экономичной струи воды. Керамический картридж отвечает за надёжное перекрытие воды без протечек.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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