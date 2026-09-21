Top.Mail.Ru
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 "Comfort" (550773) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 "Comfort" (550773)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 1
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 2
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 3
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 4
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 1
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 2
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 3
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 4
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 &quot;Comfort&quot; (550773) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 445 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688459
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, металлическая душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х23
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 "Comfort" (550773)

Смеситель для ванны MIXLINE — это надежное и стильное решение для современной ванной комнаты. Однорычажное управление делает регулировку воды интуитивно простой — идеально, когда нужно быстро добиться комфортной температуры. Настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечивает аккуратную установку и экономит пространство. Корпус из латуни гарантирует долгий срок службы, а хромированное покрытие освежает интерьер и легко очищается от следов капель. Керамический картридж внутри смесителя — залог плавной работы и стойкости к перепадам давления. В комплекте предусмотрены держатель и лейка ручного душа: удобно для тех, кто ценит максимум комфорта и готовых решений.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 "Comfort" (550773)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, металлическая душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — это надежное и стильное решение для современной ванной комнаты. Однорычажное управление делает регулировку воды интуитивно простой — идеально, когда нужно быстро добиться комфортной температуры. Настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечивает аккуратную установку и экономит пространство. Корпус из латуни гарантирует долгий срок службы, а хромированное покрытие освежает интерьер и легко очищается от следов капель. Керамический картридж внутри смесителя — залог плавной работы и стойкости к перепадам давления. В комплекте предусмотрены держатель и лейка ручного душа: удобно для тех, кто ценит максимум комфорта и готовых решений.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа 35k MIXLINE ML29-07 "Comfort" (550773) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...