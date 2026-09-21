Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)
Смеситель для ванны MIXLINE — отличный выбор для современной ванной комнаты. Благодаря однорычажному управлению вы легко регулируете температуру и напор воды одной рукой — особенно удобно в повседневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия делают установку быстрой и аккуратной. Корпус из латуни обеспечивает долговечность, устойчив к появлению коррозии и легко сохраняет безупречный вид. Хромированное покрытие придаёт смесителю элегантный, современный блеск. Керамический картридж гарантирует плавную, мягкую работу клапана и долгий срок службы без протечек. В комплекте есть ручной душ и держатель для душа — всё, что нужно для комфортного использования каждый день.
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