Смеситель для душа 30k MIXLINE ML27-07 "Primo" (550764)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, металлический шланг (150 см), держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
устойчивость к коррозии и перепадам температур
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х24
Вес, кг.
1.72
Описание товара Смеситель для душа 30k MIXLINE ML27-07 "Primo" (550764)
Смеситель для ванны MIXLINE — идеальное сочетание стиля и удобства. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды одной рукой. Классический хромовый блеск придаёт изысканность и отлично впишется в любой интерьер. Корпус из латуни гарантирует долговечность, а керамический картридж обеспечивает плавность хода и надёжную защиту от протечек. Настенный монтаж и два отверстия делают установку быстрой и аккуратной. В комплекте есть держатель для душа и ручной душ — всё для максимального комфорта в ванной каждый день.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, металлический шланг (150 см), держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
устойчивость к коррозии и перепадам температур
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны MIXLINE — идеальное сочетание стиля и удобства. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды одной рукой. Классический хромовый блеск придаёт изысканность и отлично впишется в любой интерьер. Корпус из латуни гарантирует долговечность, а керамический картридж обеспечивает плавность хода и надёжную защиту от протечек. Настенный монтаж и два отверстия делают установку быстрой и аккуратной. В комплекте есть держатель для душа и ручной душ — всё для максимального комфорта в ванной каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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