Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234)
Смеситель MIXLINE для ванны — сочетание элегантного хромированного дизайна и практичности. Компактная настенная установка экономит место и выглядит аккуратно. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды. Прочный корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность. Благодаря поворотному изливу длиной 322 мм удобно набирать воду в разные ёмкости и использовать смеситель для нескольких задач. В комплекте — аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ. Два монтажных отверстия обеспечивают простую установку, а керамический картридж внутри — плавность хода и надёжную герметичность.
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