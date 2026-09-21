Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271)
Смеситель для ванны MIXLINE станет стильным и удобным акцентом вашей ванной комнаты. Элегантный сатиновый цвет органично впишется в современный интерьер. Компактный настенный монтаж с двумя отверстиями позволит сэкономить пространство. Корпус из прочной латуни обещает долговечность, а керамический картридж гарантирует плавность и надежность управления. Однорычажная система управления обеспечивает простоту и удобство в использовании, а поворотный излив длиной 322 мм и высотой 151 мм обеспечивает максимально комфортное распределение воды. В комплекте уже есть аэратор, держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для ежедневных гигиенических процедур и полноценного релакса.
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