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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271)

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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 2
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 3
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 4
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
151
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 2
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 3
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 4
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 &quot;Stainless&quot; нерж. (552271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 355 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688454
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг (150 см), душевая лейка, крепёжные элементы, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
151
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2?)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х13
Вес, кг.
2.01

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271)

Смеситель для ванны MIXLINE станет стильным и удобным акцентом вашей ванной комнаты. Элегантный сатиновый цвет органично впишется в современный интерьер. Компактный настенный монтаж с двумя отверстиями позволит сэкономить пространство. Корпус из прочной латуни обещает долговечность, а керамический картридж гарантирует плавность и надежность управления. Однорычажная система управления обеспечивает простоту и удобство в использовании, а поворотный излив длиной 322 мм и высотой 151 мм обеспечивает максимально комфортное распределение воды. В комплекте уже есть аэратор, держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для ежедневных гигиенических процедур и полноценного релакса.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS32-02 "Stainless" нерж. (552271)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг (150 см), душевая лейка, крепёжные элементы, гибкая подводка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
151
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка (стандарт 1/2?)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE станет стильным и удобным акцентом вашей ванной комнаты. Элегантный сатиновый цвет органично впишется в современный интерьер. Компактный настенный монтаж с двумя отверстиями позволит сэкономить пространство. Корпус из прочной латуни обещает долговечность, а керамический картридж гарантирует плавность и надежность управления. Однорычажная система управления обеспечивает простоту и удобство в использовании, а поворотный излив длиной 322 мм и высотой 151 мм обеспечивает максимально комфортное распределение воды. В комплекте уже есть аэратор, держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для ежедневных гигиенических процедур и полноценного релакса.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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