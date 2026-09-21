Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744)
Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в каждой детали. Однорычажное управление обеспечивает простое и плавное регулирование температуры и напора воды — одной рукой вы наведёте нужную струю за секунды. Настенный монтаж и пара монтажных отверстий делают установку быстрой и аккуратной. Длинный излив — целых 350 мм — удобно направляет поток, что особенно важно при наполнении большой ванны. Корпус из прочной латуньи в стильном хромированном исполнении придаёт ванной современный вид и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор деликатно смягчает струю и экономит расход воды. В комплекте предусмотрено всё для комфортного пользования — ручной душ (лейка) и держатель для душа. Керамический картридж внутри гарантирует надёжную герметичность и долгий срок службы без подтекающих кранов.
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