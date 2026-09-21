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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744)

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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 2
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 3
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 4
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 2
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 3
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 4
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 &quot;Round&quot; (550744) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 565 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688445
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг (150 см), эксцентрики, отражатели
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х36
Вес, кг.
2.25

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744)

Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в каждой детали. Однорычажное управление обеспечивает простое и плавное регулирование температуры и напора воды — одной рукой вы наведёте нужную струю за секунды. Настенный монтаж и пара монтажных отверстий делают установку быстрой и аккуратной. Длинный излив — целых 350 мм — удобно направляет поток, что особенно важно при наполнении большой ванны. Корпус из прочной латуньи в стильном хромированном исполнении придаёт ванной современный вид и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор деликатно смягчает струю и экономит расход воды. В комплекте предусмотрено всё для комфортного пользования — ручной душ (лейка) и держатель для душа. Керамический картридж внутри гарантирует надёжную герметичность и долгий срок службы без подтекающих кранов.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML22-02 "Round" (550744)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг (150 см), эксцентрики, отражатели
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE создан для тех, кто ценит комфорт и надежность в каждой детали. Однорычажное управление обеспечивает простое и плавное регулирование температуры и напора воды — одной рукой вы наведёте нужную струю за секунды. Настенный монтаж и пара монтажных отверстий делают установку быстрой и аккуратной. Длинный излив — целых 350 мм — удобно направляет поток, что особенно важно при наполнении большой ванны. Корпус из прочной латуньи в стильном хромированном исполнении придаёт ванной современный вид и лёгкость в уходе. Встроенный аэратор деликатно смягчает струю и экономит расход воды. В комплекте предусмотрено всё для комфортного пользования — ручной душ (лейка) и держатель для душа. Керамический картридж внутри гарантирует надёжную герметичность и долгий срок службы без подтекающих кранов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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