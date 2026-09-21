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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 "Comfort" (550774) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 "Comfort" (550774)

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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 1
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 2
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 3
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 4
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
173
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 1
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 2
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 3
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 4
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 &quot;Comfort&quot; (550774) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688429
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; металлический душевой шланг; душевая лейка (ручной душ); держатель для душевой лейки; комплект крепёжных элементов; технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
173
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х40х25
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 "Comfort" (550774)

Смеситель для ванны MIXLINE сочетает стильный хромированный дизайн и удобство однорычажного управления. Он легко крепится на стену, что идеально для компактных ванных комнат. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а благодаря керамическому картриджу запорный механизм работает плавно и надёжно. Высота излива 95 мм и длина 173 мм обеспечивают практичный поток воды для повседневных нужд. В комплект уже входит аэратор — струя будет мягкой и экономной, а эко-режим поможет разумно расходовать воду. Для полного комфорта предусмотрены держатель и ручной душ, чтобы все необходимые функции всегда были под рукой. Установка несложная — потребуется всего 2 монтажных отверстия. Этот смеситель продуман для вашего удобства и экономии ресурсов.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML29-01 "Comfort" (550774)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; металлический душевой шланг; душевая лейка (ручной душ); держатель для душевой лейки; комплект крепёжных элементов; технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
173
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE сочетает стильный хромированный дизайн и удобство однорычажного управления. Он легко крепится на стену, что идеально для компактных ванных комнат. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а благодаря керамическому картриджу запорный механизм работает плавно и надёжно. Высота излива 95 мм и длина 173 мм обеспечивают практичный поток воды для повседневных нужд. В комплект уже входит аэратор — струя будет мягкой и экономной, а эко-режим поможет разумно расходовать воду. Для полного комфорта предусмотрены держатель и ручной душ, чтобы все необходимые функции всегда были под рукой. Установка несложная — потребуется всего 2 монтажных отверстия. Этот смеситель продуман для вашего удобства и экономии ресурсов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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