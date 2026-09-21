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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 "Life" (550760) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 "Life" (550760)

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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 1
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 2
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 3
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 4
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
92
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 1
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 2
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 3
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 4
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 &quot;Life&quot; (550760) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 905 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688428
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
92
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
износостойкое антикоррозийное покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х28
Вес, кг.
2.02

Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 "Life" (550760)

Смеситель для ванны MIXLINE сочетает в себе современный стиль и практичность. Однорычажное управление позволяет легко и быстро настроить температуру воды, а настенный монтаж экономит пространство в ванной комнате. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а стильное хромированное покрытие добавляет блеска интерьеру. Высота излива 92 мм и длина 187 мм делают смеситель удобным для различных сценариев использования. Благодаря керамическому картриджу обеспечивается плавная работа и длительный срок службы запорного механизма. В комплекте — аэратор для мягкой струи воды, ручной душ и держатель, а также всё для установки через два монтажных отверстия. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML26-01 "Life" (550760)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
92
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
износостойкое антикоррозийное покрытие
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE сочетает в себе современный стиль и практичность. Однорычажное управление позволяет легко и быстро настроить температуру воды, а настенный монтаж экономит пространство в ванной комнате. Корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а стильное хромированное покрытие добавляет блеска интерьеру. Высота излива 92 мм и длина 187 мм делают смеситель удобным для различных сценариев использования. Благодаря керамическому картриджу обеспечивается плавная работа и длительный срок службы запорного механизма. В комплекте — аэратор для мягкой струи воды, ручной душ и держатель, а также всё для установки через два монтажных отверстия. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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