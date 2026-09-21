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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755)

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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 1
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 2
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 3
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 4
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 1
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 2
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 3
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 4
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 &quot;Real&quot; (550755) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 245 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688427
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка (1 режим), металлический шланг (150 см), держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, аэратор.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
защита от коррозии, функция экономии воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х42х25
Вес, кг.
2.17

Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755)

Смеситель для ванны MIXLINE с однорычажным управлением — это легкость и комфорт в каждодневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку, а хромированное покрытие придаёт современный блеск и легко сочетается с интерьером любой ванной комнаты. Корпус из латуни — гарантия долговечности и прочности. Плавное и точное управление потоком воды обеспечивается керамическим картриджем, а встроенный аэратор делает струю мягкой и воздушной, снижая расход воды в эко-режиме. Удлиненный излив 195 мм удобен для наполнения ванны. В комплекте есть ручной душ с держателем, что особенно удобно для ежедневной гигиены и ухода за ванной.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка (1 режим), металлический шланг (150 см), держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, аэратор.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
защита от коррозии, функция экономии воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE с однорычажным управлением — это легкость и комфорт в каждодневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку, а хромированное покрытие придаёт современный блеск и легко сочетается с интерьером любой ванной комнаты. Корпус из латуни — гарантия долговечности и прочности. Плавное и точное управление потоком воды обеспечивается керамическим картриджем, а встроенный аэратор делает струю мягкой и воздушной, снижая расход воды в эко-режиме. Удлиненный излив 195 мм удобен для наполнения ванны. В комплекте есть ручной душ с держателем, что особенно удобно для ежедневной гигиены и ухода за ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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