Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML25-01 "Real" (550755)
Смеситель для ванны MIXLINE с однорычажным управлением — это легкость и комфорт в каждодневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку, а хромированное покрытие придаёт современный блеск и легко сочетается с интерьером любой ванной комнаты. Корпус из латуни — гарантия долговечности и прочности. Плавное и точное управление потоком воды обеспечивается керамическим картриджем, а встроенный аэратор делает струю мягкой и воздушной, снижая расход воды в эко-режиме. Удлиненный излив 195 мм удобен для наполнения ванны. В комплекте есть ручной душ с держателем, что особенно удобно для ежедневной гигиены и ухода за ванной.
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