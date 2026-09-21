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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 "Round" (550745) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 "Round" (550745)

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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 1
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 2
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 3
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 4
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 1
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 2
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 3
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 4
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 &quot;Round&quot; (550745) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 435 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688424
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка (3?функциональная), душевой шланг (1500 мм), эксцентрики, отражатели, крепёж
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х40х25
Вес, кг.
2.07

Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 "Round" (550745)

Смеситель MIXLINE для ванны — сочетание современного дизайна и функциональности. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора максимально удобной, а настенный монтаж экономит место и смотрится лаконично в любом интерьере. Латунный корпус и хромированное покрытие гарантируют стильный вид и долговечность. В комплекте аэратор для мягкой струи, держатель и лейка ручного душа — всё, что нужно для полноценного комфорта. Длина излива 189 мм оптимальна для стандартных ванн, а наличие эко-режима позволяет экономить воду без ущерба для удовольствия. Керамический картридж обеспечивает плавное и точное закрытие, а два монтажных отверстия делают установку простой и быстрой.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML22-01 "Round" (550745)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка (3?функциональная), душевой шланг (1500 мм), эксцентрики, отражатели, крепёж
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жёсткая подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для ванны — сочетание современного дизайна и функциональности. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора максимально удобной, а настенный монтаж экономит место и смотрится лаконично в любом интерьере. Латунный корпус и хромированное покрытие гарантируют стильный вид и долговечность. В комплекте аэратор для мягкой струи, держатель и лейка ручного душа — всё, что нужно для полноценного комфорта. Длина излива 189 мм оптимальна для стандартных ванн, а наличие эко-режима позволяет экономить воду без ущерба для удовольствия. Керамический картридж обеспечивает плавное и точное закрытие, а два монтажных отверстия делают установку простой и быстрой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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