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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741)

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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 1
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 2
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 3
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 4
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 1
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 2
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 3
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 4
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 &quot;Elegant&quot; (550741) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 035 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688421
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
трёхфункциональная лейка, металлический шланг (150 см), держатель для лейки, монтажный комплект
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х40х25
Вес, кг.
2.19

Описание товара Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741)

Смеситель MIXLINE для ванны объединяет функциональность и современный стиль. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды невероятно удобной, что особенно приятно после долгого дня. Надёжный керамический картридж обеспечивает плавную и тихую работу без раздражающих капель. Корпус из латуни в хромированном исполнении не только выглядит эффектно, но и устойчив к коррозии — смеситель сохранит блеск надолго. Длина излива 199 мм оптимальна для стандартных ванн и не захламит пространство. В комплекте — аэратор для мягкого и экономичного потока, ручной душ и держатель, чтобы пользоваться всеми возможностями ванны было максимально комфортно. Настенный монтаж с двумя отверстиями легко впишется в классическую планировку. Смеситель MIXLINE собрал всё необходимое для настоящего уюта в вашей ванной комнате.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
трёхфункциональная лейка, металлический шланг (150 см), держатель для лейки, монтажный комплект
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для ванны объединяет функциональность и современный стиль. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды невероятно удобной, что особенно приятно после долгого дня. Надёжный керамический картридж обеспечивает плавную и тихую работу без раздражающих капель. Корпус из латуни в хромированном исполнении не только выглядит эффектно, но и устойчив к коррозии — смеситель сохранит блеск надолго. Длина излива 199 мм оптимальна для стандартных ванн и не захламит пространство. В комплекте — аэратор для мягкого и экономичного потока, ручной душ и держатель, чтобы пользоваться всеми возможностями ванны было максимально комфортно. Настенный монтаж с двумя отверстиями легко впишется в классическую планировку. Смеситель MIXLINE собрал всё необходимое для настоящего уюта в вашей ванной комнате.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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