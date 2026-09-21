Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML21-01 "Elegant" (550741)
Смеситель MIXLINE для ванны объединяет функциональность и современный стиль. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды невероятно удобной, что особенно приятно после долгого дня. Надёжный керамический картридж обеспечивает плавную и тихую работу без раздражающих капель. Корпус из латуни в хромированном исполнении не только выглядит эффектно, но и устойчив к коррозии — смеситель сохранит блеск надолго. Длина излива 199 мм оптимальна для стандартных ванн и не захламит пространство. В комплекте — аэратор для мягкого и экономичного потока, ручной душ и держатель, чтобы пользоваться всеми возможностями ванны было максимально комфортно. Настенный монтаж с двумя отверстиями легко впишется в классическую планировку. Смеситель MIXLINE собрал всё необходимое для настоящего уюта в вашей ванной комнате.
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