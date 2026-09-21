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Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O купить с доставкой в Москве
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Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O

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Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O - фото 1
Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
  • Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O - фото 1
  • Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688362
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
430х239х239
Размеры в упаковке, см
47х28х28
Вес, кг.
3.63

Описание товара Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O

Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O

Отзывы о товаре Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
430х239х239
Описание
Сенсорное ведро 12 л JAVA S-883B-12O
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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