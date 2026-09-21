Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688224
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
77х48х24
Вес, кг.
14.5
Описание товара Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164)
Ультрасовременная многофункциональная модель врезной кухонной мойки Mixline PRO из нержавеющей стали создана специально для Вашего удобства и комфорта. В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.
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Ультрасовременная многофункциональная модель врезной кухонной мойки Mixline PRO из нержавеющей стали создана специально для Вашего удобства и комфорта. В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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