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Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) купить с доставкой в Москве
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Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164)

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Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 1
Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 2
Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 3
Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 1
  • Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 2
  • Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 3
  • Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688224
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
77х48х24
Вес, кг.
14.5

Описание товара Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164)

Ультрасовременная многофункциональная модель врезной кухонной мойки Mixline PRO из нержавеющей стали создана специально для Вашего удобства и комфорта. В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.

Отзывы о товаре Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Ультрасовременная многофункциональная модель врезной кухонной мойки Mixline PRO из нержавеющей стали создана специально для Вашего удобства и комфорта. В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка настол.монтаж MIXLINE PRO 75х46 (ч граф) сиф+доз+смес+кол+д/р+о/с (554164) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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