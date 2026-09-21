Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)
Смеситель для ванны MIXLINE — это практичное решение с современным однорычажным управлением: регулировка воды становится максимально простой и плавной. Настенный монтаж экономит место и выглядит стильно, а прочный корпус из нержавеющей стали надёжен и долговечен. Благодаря хромированному покрытию смеситель эффектно блестит и сохраняет привлекательность в течение долгого времени. Поворотный излив длиной 232 мм даёт свободу при использовании, а встроенный аэратор сделает поток воды мягким и приятным. Керамический картридж обеспечивает бесшумную и точную работу запорного механизма. В комплекте есть держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для комфортного купания. Это удачный вариант для тех, кто ценит удобство, лаконичный дизайн и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 ...
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитИзлив на ванну AM.PM Like F8070000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210300 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для душа Damixa Scandinavian Pure 3675003...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310720400 никель
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Gala 537500000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210301 черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)