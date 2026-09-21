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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775) купить с доставкой в Москве
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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)

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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 5
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 6
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 6
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687696
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
4.81

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)

Душевая система MIXLINE в хромированном исполнении идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты. Благодаря функции «Тропический дождь» каждое водное процедуры превращается в настоящий сеанс расслабления. Три режима ручного душа позволят выбрать наиболее приятный напор для разного настроения и задач. Удобная высота штанги — 110 см — подойдет как взрослым, так и детям. Длина шланга 150 см обеспечивает свободу движений, а благодаря наличию излива у смесителя душ легко справится и с набором воды для других нужд. Прочный корпус весом 4,8 кг — гарантия надежности и долгой службы.

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в хромированном исполнении идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты. Благодаря функции «Тропический дождь» каждое водное процедуры превращается в настоящий сеанс расслабления. Три режима ручного душа позволят выбрать наиболее приятный напор для разного настроения и задач. Удобная высота штанги — 110 см — подойдет как взрослым, так и детям. Длина шланга 150 см обеспечивает свободу движений, а благодаря наличию излива у смесителя душ легко справится и с набором воды для других нужд. Прочный корпус весом 4,8 кг — гарантия надежности и долгой службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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